◎巨人・田中瑛は試合前練習中にキャッチャーフライの捕球に挑戦。落下地点を見誤ると横にいた甲斐が「全然ダメ。もう、クビです」と一言。すぐに投手練習へ戻っていきました。◎13日のヤクルト戦に先発するDeNA・東は、登板前日の囲み取材に臨むも開始後約3秒、間が空くと「あっ、（質問が）何もないっすね。はい、ありがとうございましたっ」とその場を立ち去るそぶり。もうちょっと待ってもらえないでしょうか…。