「カッコよかったー！」「やべえ！やべえ！」「ファンクラブ入ろう！」――これは、8月1日に下北沢Shangri-Laにて開催されたPompadollS2度目となるワンマンライブ「道標」の終了直後、フロアで耳にした観客の感想だ。とにかく、すごい熱気だった。Shangri-Laが沸騰していた。【ライブ写真ギャラリー】計8点まず、おさらいをしたい。PompadollS――通称”ポンパズ”は、6月28日に下北沢Flowers Loftにて初のワンマンライブ「いつ