2023年に現役を退いた元ベルギー代表FWエデン・アザール。チェルシーやベルギー代表でハイレベルなパフォーマンスを見せてくれたが、アザールはその中でも2018ワールドカップがベストな状態にあったと振り返る。ベストゲームに挙げたのは、準々決勝のブラジル戦と準決勝のフランス戦だ。フランスには敗れてしまったが、ベスト8ではブラジルを撃破。当時のベルギーにはMFケビン・デ・ブライネ、マルアン・フェライニ、アクセル・ヴ