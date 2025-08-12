記事のポイントユニリーバは生成AI活用の社内制作システムを構築し、広告資産を大量かつ高速に生成している。この体制は制作効率や広告効果を向上させ、マーケ費削減をめざす一方、エージェンシー収益減の懸念を招いている。ほかの大手企業も導入を検討する可能性があり、長期的にはエージェンシー業界の構造変化を引き起こす恐れがある。消費財大手のユニリーバ（Unilever）が、生成AIを使った自社デジタルクリエイティブの「量産