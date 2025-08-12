昨年度の選手権王者であり、そのメンバーが多く残っていることに加え、プレミアリーグEASTで前期４位という結果から、インターハイでは優勝候補に挙げられていた前橋育英。だが、彼らのインターハイは２回戦で幕を閉じた。高知中央戦、前半にCKからCB市川劉星のヘッドで先制し、後半も圧倒的なポゼッションで相手を押し込み、シュート10本を放った。しかし、追加点を奪えず迎えた後半アディショナルタイム１分に追いつかれる。