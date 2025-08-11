岡山県警本部11日午後0時55分ごろ、岡山県備前市三石の国道2号で大型トレーラーと大型トラック、乗用車の3台が絡む事故があり、備前署によると、トラックを運転していた会社員中谷晃規さん（36）＝兵庫県赤穂市＝が搬送され、死亡が確認された。3台に乗っていた20〜60代の男女4人が重軽傷を負った。署によると、トレーラーとトラックが正面衝突し、トラックの後方を走っていた乗用車が追突した。現場は片側1車線で、事故当時は