ドジャースのＡ・フリードマン編成本部長が、大谷翔平投手が１０年契約が満了する２０３３年まで二刀流を続ける意向を持っていると明かしたと、１０日（日本時間１１日）までに米専門メディア「ドジャース・ネーション」が報じた。「彼はこの後８年間投げ続けるという計画を持っており、私たちはできる限り可能にしたいと考えている」と話したという。大谷は２３年９月に２度目の右肘手術を受けたが、同年オフにプロスポーツ史