県大会から猪木パフォーマンスで話題に第1打席からいきなり話題をさらった。第107回全国高校野球選手権は11日、2回戦で豊橋中央（愛知）が日大三（西東京）と対戦。ピンチでアントニオ猪木の顔真似を披露することで、大会前から注目を集めた豊橋中央の高橋大喜地投手（3年）の第1打席では、予想通りの応援曲が流れた。その楽曲とは、アントニオ猪木のテーマとして知られる「炎のファイター」。「8番・投手」で先発出場した高橋