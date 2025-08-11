県大会から猪木パフォーマンスで話題に

第1打席からいきなり話題をさらった。第107回全国高校野球選手権は11日、2回戦で豊橋中央（愛知）が日大三（西東京）と対戦。ピンチでアントニオ猪木の顔真似を披露することで、大会前から注目を集めた豊橋中央の高橋大喜地投手（3年）の第1打席では、予想通りの応援曲が流れた。

その楽曲とは、アントニオ猪木のテーマとして知られる「炎のファイター」。「8番・投手」で先発出場した高橋が2回の第1打席に立つと、「1、2、3、ダー！」の掛け声がアルプススタンドで響き、この曲が流れた。

豊橋中央のアルプススタンドには、愛知大会の決勝で敗れた東邦のマーチングバンド部が友情応援に駆けつけた。マーチングバンドでも全国屈指の実力を持ち、完成度の高い美爆音を披露。この曲で闘魂注入となったか、高橋は見事に右前打を放った。

この選曲にSNSも「いや本当に猪木やるんかいw」「猪木流れてるw」「打席の応援歌も猪木のテーマなの最高やんか」「めちゃくちゃ上手な猪木のテーマやばい」「アントニオ猪木は流石に笑うwww普通に声出たww」と大盛り上がりとなった。（Full-Count編集部）