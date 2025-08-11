ガールズバーにおける凄惨なストーカー殺人事件が後を絶たない。しかし、恋愛感情をこじらせて凶行に走る男性たちはもっと身近な場所に潜んでいる。“ガチ恋被害”を受けた女性店員たちを直撃し、恐怖の一部始終を聞いた。◆待ち伏せに狂気の怪文書も。ガチ恋迷惑客は神出鬼没’24年5月、50代男性がガールズバー経営の女性に執着し、最終的に殺害に至った新宿タワマン刺殺事件。先日、男性には懲役15年の判決が下ったばかりだ