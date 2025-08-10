なぜイスラム教では偶像崇拝が禁止されているのか。九州大学大学院准教授の小笠原弘幸さんは「魂を持つと考えられている人や動物の似姿を描くことは、神への挑戦とみなされたこともある。とはいえ、歴史的にイスラム世界で絵画が描かれなかったわけではなく、現代では、世俗の絵画への忌避感はほとんどない」という――。※本稿は、小笠原弘幸『オスマン帝国の肖像絵画で読む六〇〇年史』（角川新書）の一部を再編集したものです