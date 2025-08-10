二階堂ふみカズレーザーとの電撃結婚報告直筆「4649！」文字に反響「センスしかない」「らしくて最高」女優・二階堂ふみ（30）が10日、お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）との電撃結婚を所属事務所の公式サイトなどで報告した。二階堂は自身のインスタグラムのストーリーズでも報告。「平素より格別のご高配を賜り厚く礼申し上げます」と書き出し、「私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび