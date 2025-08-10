25-26シーズンのエールディビジが開幕し、小川航基と佐野航大、塩貝健人の3人の日本人選手が在籍するNECナイメヘンはホームでエクセルシオールと対戦した。塩貝は体調不良で欠場となったが、小川はCFで、佐野はボランチでの先発となった。味方の得点で先制に成功したNECは52分小川のゴールで追加点を挙げると、その7分後に再び小川がゴールネットを揺らす。その後も元浦和レッズのブライアン・リンセンらの追加点もあり、最終的に5