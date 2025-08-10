25-26シーズンのエールディビジが開幕し、小川航基と佐野航大、塩貝健人の3人の日本人選手が在籍するNECナイメヘンはホームでエクセルシオールと対戦した。



塩貝は体調不良で欠場となったが、小川はCFで、佐野はボランチでの先発となった。



味方の得点で先制に成功したNECは52分小川のゴールで追加点を挙げると、その7分後に再び小川がゴールネットを揺らす。その後も元浦和レッズのブライアン・リンセンらの追加点もあり、最終的に5-0での圧勝となった。





Ditmaal met het hoofd, op aangeven van Önal! pic.twitter.com/mVN8KPhYAh — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 9, 2025

この試合で注目が集まったのは、小川の1ゴール目だ。右サイドからの攻撃でボックス内でボールが高く上がると、小川が右足を振りぬく。これがオーバーヘッドとなり、チームに追加点をもたらした。『de Gelderlander』によると、NECがリーグ開幕戦で勝利するのは、2017年以来のことだという。体調不良でメンバー外となった塩貝はプレシーズンで素晴らしい活躍を披露していたようで、塩貝、小川、佐野の3人は新シーズンでどのような活躍を見せてくれるのか注目したい。