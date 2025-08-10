◇米国「ＷＴＯ３０年体制」終息宣言全世界に向けられた米国の相互関税が米東部時間７日午前０時１分に発効した。これに合わせ貿易政策を総括する米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は３０年続いてきた世界貿易機関（ＷＴＯ）体制の終息を宣言した。グリア代表はこの日、ニューヨーク・タイムズへの寄稿で「名目上の経済的効率性を追求して１６６の加盟国の貿易政策を規制するよう設計されたＷＴＯは有名無実となり、これ以上世