今日午前11時半頃、神奈川県小田原市の自動車専用道路・西湘バイパスで11歳の男の子が乗用車にひかれ、けがをしました。警察によりますと、今日午前11時半頃、「高速道路を子どもが歩いている」という通報が相次ぎました。通報者の1人が車から降りて、保護しようとしたところ、子どもはその場を走り去り、通りかかった車にひかれました。事故にあったのは、11歳の男の子で、顔と足の骨を折るけがをしましたが、搬送時には意識があ