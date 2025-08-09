東京で3人の子育てをしているシングルマザーで、『36歳、初めて推しができました。』（文芸社刊）の著者・凪倫子さん（@rinco_run2）。彼女は同作で昨年、エッセイコンテスト「第7回人生十人十色大賞」長編部門の最優秀賞を受賞しました。作品には、「お金も時間もない、身近に頼れる親もいない」という状況のなかで、“推し”の存在に救われていった日々が、率直な言葉で綴られていました。そんな凪倫子さんに、シングルマザ