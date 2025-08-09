チリカ湖岸の市場で魚を処理する女性ら。漁業、農業など、直接、間接的に自然にかかわる女性は多い=インド・オリッサ州、杉浦奈実撮影 かつて「死にゆく湖」と呼ばれたインド・チリカ湖は、再生事業によって命を吹き返し、地域のくらしに活気をもたらした。「再生」から四半世紀、住民たちは今も湖との共生に向けて努力を続けている。インド初のラムサール条約登録湿地、かつてはよみがえった湖は、人々のくらしに活気