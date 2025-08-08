V・ファーレン長崎は8日、ブラジル人MFディエゴ・ピトゥカが完全移籍加入することを発表した。背番号は「8」に決定している。ピトゥカは1992年8月15日生まれの現在32歳。母国ブラジルでプロキャリアをスタートさせると、ボタフォゴやサントスなど複数のクラブを渡り歩いた後、2021年に鹿島アントラーズへ完全移籍加入。中盤の底を主戦場に、3年間で公式戦通算109試合8ゴール10アシストという成績を残した。2024年には古巣であ