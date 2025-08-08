きょう午後、京都府京丹後市の海水浴場で、溺れた男子中学生を助けようとした男性が死亡する事故があり、中学生も意識不明の重体です。午後0時20分ごろ、京丹後市の海水浴場で中学生が流されていると通報がありました。警察によりますと、京都府福知山市のサッカチームに所属する男子中学生（14）と、助けに向かったコーチの男性（53）が溺れたということです。2人は近くにいた人に救助されましたが、男性が死亡、中学生が意識不明