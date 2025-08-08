ディズニーストアに『アナと雪の女王』の「オラフ」をモチーフにした新コレクション「MY PAL OLAF」が登場！表情やしぐさがキュートなぬいぐるみをはじめ、夏休みのおでかけにぴったりなレジャーグッズなどが展開されます☆ ディズニーストア『アナと雪の女王』オラフコレクション「MY PAL OLAF」 スケジュール：先行発売日：2025年8月12日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディ