2025−26シーズンの開幕を目前に控え、『TNT Sports』で解説を務めるジョー・コール氏と、元マンチェスター・ユナイテッドのオーウェン・ハーグリーブス氏がプレミアリーグの順位予想を発表した。その中でも特に注目を集めたのが、マンUに対する見立てである。コール氏は「マンUは9位に終わる」と予想し、上位争いには加われないとの見解を示した。一方のハーグリーブス氏も「7位」とし、慎重な立場を崩していない。昨季、ユナイテ