6回途中3安打2失点「やってきたことの積み重ねは出せた」■ヤクルト 3ー2 巨人（7日・東京ドーム）試合後の薄暗い東京ドームの通路。多くの報道陣に囲まれた巨人・田中将大投手は天井を見上げ、唇を噛み締めた。約3か月ぶりの1軍復帰戦は、6回途中3安打2失点。日米通算199勝目はお預けとなった。「自分の中で春先とは違う手応えを感じていた。そこに関しては驚きはないし。やってきたことの積み重ねは出せたかなと思いますけど。