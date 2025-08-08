◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）マー君は以前１軍にいた時と見違えていた。最速１４９キロの球速表示より、ボールに力を感じたんだ。理由は球離れが遅くなったこと。リリースポイントが打者寄りになって、打者の近くで離せていた。ボールが垂れないし、打者の手元でグッと、もうひと伸びする。低めに力のある球が集まっていたよ。５回２死満塁を切り抜けてベンチに戻ったあとの様子とか、醸し