スマホやタブレットはどのように使うのがいいのか。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「資産家ほどデジタルテクノロジーと距離を置いている。彼らはテクノロジーの可能性をよく理解している一方で、その危険性を認識している」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『DIGITAL STANCEスマホに支配されない生き方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集