2025年7月期における登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2025年7月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】欧州で新型が発表されたホンダ・シビックをみる全7枚2025年7月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：1万3904台2位トヨタ・カローラ：1万2370台3位トヨタ・ルーミー：1万150台4位トヨタ・シエンタ：9289台5位トヨタ・アルファード：8206台6