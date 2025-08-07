【ノート以外のTop10は全てトヨタ】首位はヤリス 2025年7月期 登録車新車販売の車名別ランキング
2025年7月期における登録車新車販売の車名別ランキング
日本自動車販売協会連合会は、2025年7月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。
【画像】欧州で新型が発表されたホンダ・シビックをみる 全7枚
2025年7月期 登録車通称名別新車販売トップ10
1位 トヨタ・ヤリス：1万3904台
2位 トヨタ・カローラ：1万2370台
3位 トヨタ・ルーミー：1万150台
4位 トヨタ・シエンタ：9289台
5位 トヨタ・アルファード：8206台
6位 日産ノート：7824台
7位 トヨタ・ヴォクシー：7803台
8位 トヨタ・ノア：7768台
9位 トヨタ・ライズ：7135台
10位 トヨタ・アクア：6831台
欧州で新型が発表されたホンダ・シビック。
登録車の2025年7月期の車名別ランキングは、前年同月比19.7％増の1万3904台を販売したトヨタ・ヤリスが、11カ月連続での首位に就く。
続く第2位には同15.4％減ならが1万2370台を記録したトヨタ・カローラが、第3位には同1.5％増の1万150台を成し遂げたトヨタ・ルーミーが、第4位には同18.8％減ながら9289台を売り上げたトヨタ・シエンタが、それぞれ1ランクアップで位置。
第5位には、同0.3％減ながら8206台を達成したトヨタ・アルファードが4ランクアップで入った。以降は日産ノート、トヨタ・ヴォクシー、トヨタ・ノア、トヨタ・ライズ、トヨタ・アクアの順で並び、トップ10のうちトヨタ車が前月から1車種増えて9車種、日産車が前月と同じ1車種となり、ホンダ車はトップ10常連のホンダ・フリードが同22.2％減の6572台と第11位にダウンしたためにO車種に陥った。
トップ10以降
従来と同様にSUVおよびクロスオーバーモデルの好成績が続く一方で、一部改良モデルや特別仕様車の販売の伸びが光った。
5月に新グレードのAIR EXやPREMIUM LINE BLACK EDITIONを追加したホンダ・ステップワゴンは前年同月比24.3％増の5487台を販売して第14位に、5月にセダンの特別仕様車、6月にエステートの特別仕様車、7月にスポーツの特別仕様車を発売したトヨタ・クラウンは同10.1％増の5390台を売り上げて第15位に位置。
また、4月に全面改良を実施し、7月には特別仕様車のブラックセレクションを設定したスバル・フォレスターは同70.6％増の3737台を達成して第21位に、4月に5ドアモデルのノマドを発売したスズキ・ジムニーは同27.6％増の2551台を登録して第26位に、受注残の解消を図った三菱デリカD：5は同62.8％増の2434台を売り上げて第27位に入る。
さらに、7月に一部仕様変更を実施したホンダ・シビックは同49.2％増の1755台を販売して第32位に、2024年10月に販売を開始した新世代コンパクトSUVのスズキ・フロンクスは月販目標1000台を超える1505台を記録して第35位にランクインした。