2025年7月期における登録車新車販売の車名別ランキング

日本自動車販売協会連合会は、2025年7月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年7月期 登録車通称名別新車販売トップ10

1位 トヨタ・ヤリス：1万3904台

2位 トヨタ・カローラ：1万2370台

3位 トヨタ・ルーミー：1万150台

4位 トヨタ・シエンタ：9289台

5位 トヨタ・アルファード：8206台

6位 日産ノート：7824台

7位 トヨタ・ヴォクシー：7803台

8位 トヨタ・ノア：7768台

9位 トヨタ・ライズ：7135台

10位 トヨタ・アクア：6831台



欧州で新型が発表されたホンダ・シビック。

登録車の2025年7月期の車名別ランキングは、前年同月比19.7％増の1万3904台を販売したトヨタ・ヤリスが、11カ月連続での首位に就く。

続く第2位には同15.4％減ならが1万2370台を記録したトヨタ・カローラが、第3位には同1.5％増の1万150台を成し遂げたトヨタ・ルーミーが、第4位には同18.8％減ながら9289台を売り上げたトヨタ・シエンタが、それぞれ1ランクアップで位置。

第5位には、同0.3％減ながら8206台を達成したトヨタ・アルファードが4ランクアップで入った。以降は日産ノート、トヨタ・ヴォクシー、トヨタ・ノア、トヨタ・ライズ、トヨタ・アクアの順で並び、トップ10のうちトヨタ車が前月から1車種増えて9車種、日産車が前月と同じ1車種となり、ホンダ車はトップ10常連のホンダ・フリードが同22.2％減の6572台と第11位にダウンしたためにO車種に陥った。

トップ10以降

従来と同様にSUVおよびクロスオーバーモデルの好成績が続く一方で、一部改良モデルや特別仕様車の販売の伸びが光った。

5月に新グレードのAIR EXやPREMIUM LINE BLACK EDITIONを追加したホンダ・ステップワゴンは前年同月比24.3％増の5487台を販売して第14位に、5月にセダンの特別仕様車、6月にエステートの特別仕様車、7月にスポーツの特別仕様車を発売したトヨタ・クラウンは同10.1％増の5390台を売り上げて第15位に位置。



また、4月に全面改良を実施し、7月には特別仕様車のブラックセレクションを設定したスバル・フォレスターは同70.6％増の3737台を達成して第21位に、4月に5ドアモデルのノマドを発売したスズキ・ジムニーは同27.6％増の2551台を登録して第26位に、受注残の解消を図った三菱デリカD：5は同62.8％増の2434台を売り上げて第27位に入る。

さらに、7月に一部仕様変更を実施したホンダ・シビックは同49.2％増の1755台を販売して第32位に、2024年10月に販売を開始した新世代コンパクトSUVのスズキ・フロンクスは月販目標1000台を超える1505台を記録して第35位にランクインした。