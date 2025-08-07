ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は７日、ドジャース・大谷翔平投手が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１点を追う３回１死二塁の２打席目に左中間へ３９号２ランを放って６試合連続安打で、メジャー通算１０００安打を達成したことを速報した。日本人ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目の快挙となった。番組ではＶＴＲで速報し総合司会を務