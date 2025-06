責任あるAIの使用を企業理念としているAnthropicは、AIの安全や倫理についてさまざまな研究を公開しています。2025年6月27日にAnthropicが公開した調査結果では、AIが人々の感情体験や幸福感にどのような影響を与えるのかを分析しており、AIに感情的な相談やアドバイスを求める人の感情はAIとやりとりすることでポジティブになる傾向があると示されました。How People Use Claude for Support, Advice, and Companionship \ Anthr