「AIの推論能力は過大に宣伝されている部分があり、言うほどではない」と指摘するAppleの論文に対して、AI専門家が「Appleの調査結果のほとんどは基本的な推論の限界ではなく、実験的な設計上の欠陥」と反論する論文を発表しました。The Illusion of the Illusion of Thinking A Comment on Shojaee et al. (2025)https://arxiv.org/html/2506.09250v1New paper pushes back on Apple’s LLM ‘reasoning collapse’ study - 9to5M