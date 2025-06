北朝鮮から秘密裏に持ち出されたスマートフォンを調査した結果、特定の単語を入力すると文字が置き換えられて警告が表示される機能や、こっそり5分間隔でスクリーンショットを撮影する機能など、政府による監視を目的とした情報統制機能が盛り込まれていることが明らかになりました。In North Korea, your phone secretly takes screenshots every 5 minutes for government surveillance | TechSpothttps://www.techspot.com/news