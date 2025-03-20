競泳・日本選手権」（２０日、東京アクアティクスセンター）今夏の世界選手権（シンガポール）代表選考会を兼ねて開幕した。女子１００メートルバタフライでは、パリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）が、５７秒８１の２位で決勝進出。首位通過は、同代表の平井瑞希（アリーナつきみ野ＳＣ）で５７秒１５だった。池江は前半５０メートルを２７秒０５で折り返し、組１位でゴール。「５７秒（台が）出ると思っていなかった」