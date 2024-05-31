抗がん剤の副作用で脱毛し、わずかに残った毛も剃ってもらい一時はツルツル頭に。娘たちは「赤ちゃんみたいでかわいい」と言ってくれた週刊女性PRIME

元NHKキャスターを襲った白血病、泣き崩れた宣告から2年後の現在

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2022年に白血病と判明し、2年で完全寛解となった元NHKキャスターの小澤由実
  • 診断当時は涙したが、周囲の人たちが支えてくれたと週刊女性PRIMEに語る
  • 闘病経験が誰かの役に立てばとブログを始め、講演でも発信を続けているそう
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