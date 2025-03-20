今シーズンからイングランドの2部にあたるフットボールリーグ・チャンピオンシップを戦うリーズ・ユナイテッドに移籍した日本代表MF田中碧。初めてのイングランド挑戦であったが、加入当初からチームの中心的な役割を与えられ、レギュラーを奪取。数多くのゴールに絡んでおり、リーズもリーグで首位に立っている。ただ、3月に入ってからは4試合で1勝しかできておらず、ポーツマス戦ではリーグでは4ヶ月ぶりとなる久しぶりの黒星を