2月28日に行われたリーグアン第24節モナコ対スタッド・ランス戦に南野拓実、伊東純也、中村敬斗、関根大輝の日本人4選手がそろって先発出場した。試合はモナコが3-0で勝利し、両チームの順位はモナコ4位とスタッド・ランス15位となった。『Maxifoot』は、日本人4人に以下のような採点を下している。「南野、5点。この攻撃的MFはまずまずの試合をした。日本人MFは、興味深い呼び込みやパスなどで常に自分を発揮しようとした。よりよ