NY株式29日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均44863.97（+13.62+0.03%） ナスダック19616.16（-117.43-0.60%） CME日経平均先物39295（大証終比：-295-0.75%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばいで推移している一方、ＩＴ・ハイテク株は再び売りが優勢となっており、ナスダックは下落している。ただ、全体的には落ち着きを取り戻しており、中国のディープシーク出現とＩＴ