なんて優しいんだ…! YouTubeチャンネル「From SOLA」では、保護した赤ちゃん猫にベッドを占領されてしまったボーダーコリーの様子が配信され、動画のコメント欄には「お気に入りのベッドを譲るなんて優しすぎる!」「史上最もかわいい不法占拠者だね」の声が続出しました。子猫の姿を探し回ると…注目を集めたのは「Border Collie Shocked by the Rescued Tiny Kitten Occupying Her Bed」という動画。動画は、ボーダーコ