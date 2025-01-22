山形空港と羽田空港の間を結ぶ航空機の２便運行について、きのう、国土交通省は２０２９年まで延長することを発表しました。 【写真を見る】利用促進が課題山形空港～羽田空港の2便運航を2029年まで延長 県では今後も利用促進に努めていくとしています。 山形空港と羽田空港の間を結ぶ航空機は、現在１日に２便が運航されています。 きのう国土交通省は羽田空港の発着枠について公表し、山形空港と羽田空港の間を結ぶ