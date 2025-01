人類は長い間、地球は宇宙にふたつとない世界の中心だと思ってきましたが、観測技術の発達により太陽以外にも無数の恒星があることや、そうした恒星の多くに地球のような惑星があることを知りました。しかし、新しい観測データにより「世界はどこも同じだ」という考えが実は間違っている可能性が浮かび上がってきています。Do We Live in a Special Part of the Universe? | Scientific Americanhttps://www.scientificamerican.co