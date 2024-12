アメリカ・ルイジアナ州で急速にインフルエンザの感染が拡大していることが報告されました。ルイジアナ州の保健局は2024年から2025年のシーズンにおいてインフルエンザワクチンの広告・宣伝を禁止していることが明らかになっており、インフルエンザの流行との関係が疑われています。Flu surges in Louisiana as health department barred from promoting flu shots - Ars Technicahttps://arstechnica.com/health/2024/12/flu-surg