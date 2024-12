元日本代表キャプテンである吉田麻也が所属するLAギャラクシーは、プレーオフを勝ち抜き、10年ぶりとなるMLS優勝を成し遂げた。今季川崎フロンターレから加入したDF山根視来も全米制覇に貢献。日本代表として2022年W杯にも出場した30歳は新天地で38試合に出場し、サポータークラブが選ぶ年間MVPにも選ばれた。その山根はギャラクシーの優勝セレモニーで大ハッスルしている!Miki Yamane’s celebration man 😂 You just got