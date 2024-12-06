きょうのＮＹ為替市場、先ほど発表の１１月の米雇用統計を受けてドル売りの反応が見られており、ドル円も１５０円を割り込んでいる。米雇用統計は非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が２２．７万人増と、ノイズが大きかった前回からは大幅に反転した。ただ、概ね想定範囲内であったことや、ＦＲＢがより気にしているとされる失業率が４．２％に上昇している。 今回の結果から、１２月ＦＯＭＣでの０．２５％ポイントの利下げ期待