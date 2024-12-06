熾烈な昇格争いを繰り広げたJ3リーグが24日に今シーズンを終えた。惜しくもプレーオフ進出を逃したものの、リーグ戦での粘り強い戦いが印象的だったのが「ゴン」の愛称で親しまれる中山雅史監督が率いるアスルクラロ沼津だ。その沼津に今季から加入し、ベテランとしてチームを支える齋藤学選手に、これまでのキャリアや自身初のJ3で戦った2024年を振り返ってもらった。「もう一度成長を見せていきたい」2022年6月に名古屋グランパ