６日の東京市場で日経平均株価は３０４円安の３万９０９１円と５日ぶりに反落した。前日まで日経平均株価は１２００円近く上昇しており、利益確定売りが膨らんだ格好だ。特に、今晩は米１１月雇用統計が発表される。市場では１７～１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げを７割近い確率で織り込んでいるが、なお３割近くは政策金利据え置きを予想しているだけに、今晩の雇用統計への関心は高い。