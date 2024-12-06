NY株式5日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均44765.71（-248.33-0.55%） S＆P5006075.11（-11.38-0.19%） ナスダック19700.26（-34.86-0.18%） CME日経平均先物39285（大証終比：-105-0.27%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。前日の上昇から本日は上げが一服している。前日はＳ＆Ｐ５００、ナスダックが最高値を更新したが、明日の米雇用統計を控えて本日は様子見の雰囲気