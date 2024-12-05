５日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３３４円高の３万９６１０円と続伸。 前日の欧州株市場では独ＤＡＸが５日続伸し最高値更新基調が続いている。また、米国株市場ではＮＹダウが３日ぶりに反発し最高値街道に復帰。また、ハイテク株も引き続き強い動きで、ナスダック総合株価指数は４日続伸で連日の最高値更新となった。パウエルＦＲＢ議長が米経済に対する強気の見解を示