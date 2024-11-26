広島は25日、ジョハン・ドミンゲス投手と選手契約を結んだと発表した。ドミンゲスは球団を通じて「カープの一員として、来シーズンの勝利に貢献する機会をいただき、大変嬉しく思っています。私の知識と経験を生かし、ファンの方の期待に応え、その期待を上回るよう、たゆまぬ努力を惜しまないことをお約束します。このような機会を与えてくださったことに改めて感謝いたします。一戦一戦、一球一球に魂を込めて頑張ります。応