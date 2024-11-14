１４日の東京株式市場は買い先行で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１８９円高の３万８９１１円と反発。 日経平均は前日の急落の反動で買い戻しが優勢。前日の米国株市場では現地時間取引開始前に発表された１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が事前コンセンサスと一致したことでインフレに対する警戒感が後退し、１２月のＦＯＭＣでは３会合連続の利下げを決める可能性が改めて意識されている。ただ、ＮＹダウ