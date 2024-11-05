フランス大使館は11月5日、公式Twitter（X）を更新。訃報が伝えられた漫画家・楳図かずおさんを追悼している。投稿の全文は次の通り。※※※※※※※※※楳図かずお氏の訃報に接し、フランス大使館は悲しみを深くしています。グロテスクと美、恐怖と笑い、現実と非現実の混沌が引き出す芸術に、多くの人が戦慄し、そして同時に魅了されました。その独自の世界観が評価されアングレーム国際漫画祭では2018年に遺産賞を受賞しま