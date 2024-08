CHAGE and ASKAが、デビュー45周年を記念して全楽曲を主要なサブスクリプションサービスで配信する。 (関連:CHAGE&ASKA「SAY YES」が『101回目のプロポーズ』に与えた“重み”みんなが聴いた平成ヒット曲第4回) まず、デビュー記念日である8月25日に、ベストアルバム『VERY BEST ROLL OVER 20TH』を配信。デビュー曲「ひとり咲き」や、「万里の河」「終章(エピローグ)~